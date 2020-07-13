روسيا – وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، الحكومة وإدارات أخرى بتعديل خطة تنفيذ المشاريع الوطنية خلال 3 أشهر، مع مراعاة الواقع وأهداف التنمية الوطنية للبلاد حتى العام 2030.

وجاء ذلك خلال اجتماع حكومي عقد اليوم برئاسة الرئيس بوتين، بحث التنمية الاستراتيجية لروسيا وتنفيذ المشاريع الوطنية.

ووفقا لتوجيهات بوتين يتوجب على إدارته ومجلس الوزراء والإدارات ذات الصلة إعداد مشروع مرسوم من شأنه تعزيز أهداف التنمية الوطنية لروسيا حتى العام 2030.

وجاءت التوجيهات بعدما اقترح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، خلال الاجتماع، تمديد الموعد النهائي لتنفيذ المشاريع الوطنية حتى العام 2030.

وقال ميشوستين: “علينا العمل في ظل قيود ميزانية أكثر صرامة، إذ أدى انتشار فيروس كورونا من جانب إلى تحفيز النمو في قطاعات معينة، لكن من جانب أخر أوجد قيودا جديدة، وتباطؤا في النمو الاقتصادي، والحد من إيرادات الميزانية”.

وأضاف، أن “هذه التغييرات يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تحديد الأهداف، لذلك اقترح تمديد الموعد النهائي لروسيا لتحقيق الأهداف الوطنية (المشاريع الوطنية) حتى العام 2030”.

وكانت روسيا قد اعتمدت في فبراير 2019 انفاق 25.7 تريليون روبل على مشاريع وطنية من العام 2019 وحتى العام 2024.

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المصدر: “إنترفاكس” + “نوفوستي”