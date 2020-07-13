انجلترا – حسم فريق توتنهام هوتسبير “ديربي شمال لندن” لصالحه ضد جاره أرسنال، إثر فوزه عليه (2-1) مساء اليوم الأحد، وذلك في قمة مباريات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووضع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت فريق أرسنال “المدفعجية” في المقدمة بهدف مبكرا سجله، في الدقيقة 16 من البداية. ولكن توتنهام “السبيرز” رد الصاع صاعين، بإحرازه هدفين متتاليين عبر كل من، مهاجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، ومدافعه البلجيكي توبي ألديرفيريلد، في الدقيقتين (19 و81) على الترتيب.

ورفع توتنهام رصيده بعد هذا الفوز إلى 52 نقطة، وتقدم إلى المركز الثامن في جدول ترتيب “البريمير ليغ”، متجاوزا بفارق نقطتين أرسنال بالذات.

المصدر: RT