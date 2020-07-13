ليبيا – أكد وزيرا خارجية تونس والجزائر اليوم الاثنين على ضرورة التوصل لحل سلمي في ليبيا قائم على توافق بين الليبيين وعلى التصدي للتدخلات الخارجية.

وزير الخارجية التونسي نور الدين الري وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم وفقاً لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية أوضح أن الطرفين أكدا على تطابق وجهات النظر في العديد من القضايا في مقدمتها الوضع في ليبيا.

وتابع الوزير التونسي :”للبلدين موقف محايد قائم على الشرعية الدولية والحل السلمي والتوافق بين الليبيين فقط وقائم على التصدي لكل التدخلات الخارجية”، مؤكدًا أنه ليس لتونس والجزائر أي أجندة في ليبيا.

ومن جانبه، قال بوقادوم:”لن يهنأ الجزائريون ولا التونسيون إلا بعودة السلم إلى ليبيا ودون وجود أي تدخل خارجي”.