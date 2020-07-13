ليبيا – أكد رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الليبية محمد صوان أن إجراء انتخابات ملس الدولة الاستشاري الآن هو أمر يستحق الإشادة كون المجلس أصر على الممارسة الديموقراطية رغم الأزمة السياسية بسبب الطرف المعرقل في البرلمان.

صوان أشار في تصريح لموقع “عربي21″ القطري إلى أن حصول المشري للمرة الثالثة على ثقة أعضاء المجلس هو دلالة واضحة عن أدائه المرضي وتأكيداً أن الحملة التي استهدفت الحزب من قبل البعض لا قيمة لها بحسب قوله.

واختتم قائلاً :”هذه الثقة المتجددة تضع المشري وكذلك حزب العدالة والبناء أمام مسؤوليات مضاعفة من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة عن طريق طرح مبادرات غير تقليدية”.