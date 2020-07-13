ليبيا – دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو الى إقامة حوار مع جميع الأطراف في ليبيا فضلا عن تعزيز الحضور العسكري لبلاده هناك.

دي مايو وفي مقابلة صحيفة “إل فوليو”اليوم الاثنين وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية قال :” هدفنا في ليبيا كان دائمًا هو إيجاد حل سياسي شامل لكل الأطراف الليبية وكذلك ادانة اللجوء للحل العسكري ولهذا السبب أجرينا حوارًا في الأشهر الأخيرة كأداة للمبادرة السياسية وللقيام بذلك كان علينا إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع الأطراف الليبية”.

وذكر أنه لا يجب الخلط بين ما سلف ذكره وبين الإبقاء على موقف المسافة المتساوية مع جميع الأطراف فمن ناحية هناك من بدأ هجومًا كانت له عواقب وخيمة على حد وصفه ومن جهة أخرى هناك حكومة شرعية معترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وأشار دي مايو الى أن إيطاليا أكدت التزاماتها بالتعاون كما في عملية إزالة الألغام التي يقوم بها جنودها والتي تعني إنقاذ الأرواح وإنها مسألة تعزيز حضور موجود بالفعل، مضيفاً: “جيشنا في ليبيا موجود من خلال مستشفى مصراتة الميداني”.

وتحدث عن تعزيز التعاون الإنمائي بمساعدة البلديات وكذلك السماح للشركات الإيطالية التي كانت تعمل في ليبيا بالعمل بأمان، مبينا أن الأولوية الآن هي العودة إلى التفاوض وإبرام وقف دائم لإطلاق النار.

وأوضح أنه للقيام بذلك يجب على جميع الأطراف الليبية إظهار الاعتدال وأن الأمر ينطبق على جميع الجهات الفاعلة المشاركة في ليبيا،مردفا:” أنه اخترنا دائما إبقاء قناة اتصال مفتوحة مع جميع الجهات الليبية لكن في الوقت نفسه لم تتراجع علاقاتنا مع طرابلس أبدًا حتى في أشد مراحل الأزمة حدة”.

ولفت رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى أن ذلك يتجلى من خلال استمرار السفارة الإيطالية بالعمل في العاصمة طرابلس والتي كانت في رأيه إشارة مهمة لدعم حكومة الوفاق الوطني في لحظة بالغة الصعوبة،

وتابع: “كما استطعنا بفضل السفير بوتشينو إبقاء حوار حقيقي للتعاون مفتوحًا وأود أن أقول: للصداقة أيضاً”.

وخلص دي مايو الى القول: “علاوة على ذلك فسفارتنا موجودة لحماية أصولنا الجيواستراتيجية ويجب أن نقول بوضوح إن مجموعة إيني موجودة هناك”.