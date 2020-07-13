أرمينيا – حقق فريق “نوي” إنجازا تاريخيا بتتويجه بلقب بطل كأس أرمينيا لأول مرة في تاريخه، على حساب فريق “آرارات-أرمينيا” بفوز عليه بركلات الجزاء الترجيحية، في نهائي مثير للغاية.

وتقدم نادي “آرارات-أرمينيا” بأربعة أهداف مقابل هدف واحد بعد نهاية الشوط الأول، لكن فريق “نوي” تمكن من العودة من بعيد وأدرك التعادل (4-4) مسجلا “ريمونتادا” قوية في الوقت الأصلي للمباراة، وساد التعادل الشوطين الإضافيين أيضا (1-1).

وابتسم الحظ لفريق “نوي” في سلسلة الركلات الترجيحية التي انتهت لصالحه بنتيجة (7-6)، بعد 18 ركلة، بواقع 9 ركلات لكل فريق.

وتوج “نوي” بذلك لأول مرة في تاريخه بلقب بطل كأس أرمينيا، بينما يحمل فريق “بيونيك” الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكأس برصيد 7 ألقاب.

المصدر: وكالات