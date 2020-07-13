أبوظبي – أجرت الفنانة اللبنانية سميرة توفيق، عملية قسطرة في القلب داخل مستشفى كليفلاند العالمي في أبو ظبي.

ونشرت لينا رضوان، ابنة شقيقة سميرة توفيق ومديرة أعمالها، أمس الأحد، صورا عبر حسابها على موقع “فيسبوك” للفنانة اللبنانية بعد العملية، وأرفقتها بتعليق أكدت فيه أن حالتها الصحية مستقرة حاليا.

وقالت: “اليوم كانت القسطرة، القسطرة لا تخيف كما هو متعارف، لكن الأطباء توقعوا نتائج أكبر، وكانت النتائج غير التوقعات.. فرحة الأطباء وعنايتهم كانت كبيرة بسلامة سميرة توفيق اليوم، وكذلك الممرضون والمشفى والجميع”.

وسميرة توفيق من مواليد 25 ديسمبر 1935، اشتهرت بالغناء باللهجة البدوية، وقدم لها الشعراء والملحنون من لبنان وسوريا والأردن العديد من الأغاني التي نالت شهرة عربية، منها أغنيات “حسنك يا زين” و”أسمر خفيف الروح” للفنان توفيق النمري التي كانت بداية شهرتها.

كما ساهمت في عدة مسلسلات وأفلام كممثلة ومغنية أمام كبار الفنانين في كل من سوريا ولبنان.

المصدر: RT