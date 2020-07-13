سوريا – أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الاثنين، مرسوما بإعفاء مستلزمات صناعة الأدوية من الرسوم والضرائب.

وقضى المرسوم رقم 14 لعام 2020 بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية، ومن جميع الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، وذلك لمدة عام واحد اعتبارا من بداية الشهر المقبل.

وتشهد أسعار الأدوية في سوريا منذ أشهر ارتفاعات غير مسبوقة، متأثرة بعدد من العوامل أبرزها تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، خاصة أن معظم مستلزمات صناعة الأدوية مستوردة من خارج البلاد، إضافة إلى ما تشهده البلاد من تأثيرات ناجمة عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وجاء بدء تطبيق “قانون قيصر” الأمريكي على سوريا ليزيد الأعباء على صناعة الأدوية السورية، التي معظم مستلزماتها مستورد، ويرفع أسعارها بنسب بلغت وسطيا أكثر من 500 في المئة، وهناك أصناف دوائية ارتفعت بأكثر من ألف في المئة.

المصدر: RT