ليبيا – أجرى وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة أمس الأحد اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية ايطاليا دي مايو.

الإتصال تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لخارجية الوفاق تطورات الأوضاع الأخيرة في ليبيا على كل المستويات العسكرية والسياسية.

وبحث الجانبان التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بموضوع الهجرة غير القانونية والخطوات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الوفاق من ضمنها افتتاح مركز لمراقبة تدفق المهاجرين غير القانونيين بين ليبيا ومالطا والآليات الأخرى المتبعة من قبل الحكومة في هذا الشأن ومساهمة إيطاليا وتعاونها مع الجانب الليبي في هذه القضية.