إسبانيا – كشف رئيس برشلونة الإسباني لكرة القدم، جوسيب ماريا بارتوميو، الاثنين، عن توقف المفاوضات مع إنتر الإيطالي للتعاقد مع مهاجمه الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز.

ورجحت التقارير الصحافية في الآونة الأخيرة انتقال مارتينيز، البالغ 22 عاما، إلى صفوف برشلونة، بطل الليغا في الموسمين الماضيين، والذي يحمل شارة قيادته مواطنه النجم ليونيل ميسي.

لكن بارتوميو وضع حدا لهذه التكهنات، بقوله الاثنين لقناة تلفزيونية كاتالونية: “تحدثنا الى إنتر قبل أسابيع، لكن الآن توقفت المحادثات، الآن لا حديث بيننا”.

وتابع: “علينا إنهاء الليغا ودوري أبطال أوروبا، وبعدها نرى ما هي الأولويات بالنسبة إلينا”.

على صعيد آخر، أعاد بارتوميو التقليل من شأن التقارير عن سعي برشلونة لاستعادة البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال رئيس برشلونة: “لا أعتقد أن بي سي جي سيضع أي لاعب في سوق الانتقالات، ونيمار لاعب سان جيرمان”.

وجدد بارتوميو ثقته بأن ميسي سيبقى في صفوف برشلونة لما بعد نهاية عقده الحالي في أواخر الموسم المقبل.

المصدر: “أ ف ب”