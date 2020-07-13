انجلترا – احتفل الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بقرار محكمة التحكيم الرياضي “كاس”، بإسقاط العقوبة الموقعة على ناديه بالإيقاف لمدة عامين عن المشاركة بالبطولات الأوروبية.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” أن غوارديولا احتفل مع بقية الجهاز الفني للسيتي، بقرار إسقاط العقوبة.

والتقط المدرب الإسباني البالغ 49 عاما، صورة سيلفي مع مساعديه بالجهاز الفني أمام قناة سكاي سبورتس، بعد سماع القرار.

وأضافت الشبكة أن مانيل إستيارت، مساعد غوارديولا، هو من نشر صورة الاحتفال، قبل أن يقوم بحذفها بعد دقائق قليلة.

وأعلنت “كاس” منذ ساعات إسقاط العقوبة الموقعة على مانشستر سيتي بالإيقاف لمدة عامين عن المشاركة في البطولات الأوروبية، وتقليص الغرامة المالية الموقعة على “السيتي” من 30 مليون يورو، إلى 10 ملايين فقط.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، حرم مانشستر سيتي من خوض مسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” لموسمين، وفرض عليه غرامة بقيمة 30 مليون يورو، بذريعة مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، ولكن النادي المتوج بطلا لإنجلترا في الموسمين المنصرمين (2017-2018 و2018-2019)، تقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم في مدينة لوزان السويسرية.

واستمعت المحكمة الرياضية لمرافعة مانشستر سيتي، فى هذه القضية، على مدى ثلاثة أيام، خلال شهر يونيو الماضي.

وتنص قواعد اللعب المالي النظيف التي يفرضها الـ”اليويفا”، على التزام الأندية بتحقيق توازن بين إيراداتها وإنفاقها.

المصدر: وكالات