مصر – أكد محمد فضل، عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن تنظيم الأدوار النهائية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا أمر هام جدا بعد اعتذار الكاميرون عن استضافة المباريات.

وقال فضل في تصريحات عبر “راديو مصر”: “مصر جاهزة لاستضافة المباريات بعد تنظيم البطولتين “أمم إفريقيا 2019- وبطولة المنتخبات الأولمبية تحت 23 عاما”، نحن جاهزون، حتى البطولة التي تأجلت في الكاميرون، نتمنى استضافتها”.

وواصل: “لابد من موافقة مسؤولي الدولة، وتكليف رسمي من الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، للاتحاد المصري لكرة القدم، وبعدها تتم مخاطبة الكاف بشكل رسمي”.

وتابع: “المغرب حصل على الأدوار النهائية في الكونفدرالية، رغم وجود فرق مغربية فيها، وتنظيم الأدوار النهائية في دوري الأبطال مفيد ومهم جدا من الناحية الفنية، خاصة أن لدينا فريقين من مصر، الأهلي والزمالك”.

واستكمل:” لدينا كافة الإمكانيات لتنظيم الأدوار النهائية سواء باتباع الإجراءات الصحية والبروتوكول الطبي، أو في البنية التحتية مثل الفنادق والملاعب”.

ويأتي تصريح فضل بعد ساعات قليلة من إعلان الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، اعتذاره بشكل رسمي عن استضافة نصف نهائي ونهائي نسخة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للموسم الجاري.

المصدر: صحيفة الوطن المصرية