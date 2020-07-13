كورونا في الهند.. 29 الف إصابة جديدة والحصيلة تقترب من 900 ألف

كورونا في الهند.. 29 الف إصابة جديدة والحصيلة تقترب من 900 ألف

الهند – أعلنت السلطات الهندية اليوم الاثنين عن تسجيل 28,7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 28,6 ألف يوم الأحد و27,1 ألف السبت، لترتفع الحصيلة إلى 878254 حالة.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها أن إجمالي الوفيات بسبب عدوى فيروس كورونا بلغ 23174 بعد تسجيل 500 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الماضي، بينما تماثل 18850 مريضا للشفاء خلال الفترة نفسها، ليصبح مجموع المتعافين 553470.

وتحتل الهند المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات، مع أن الحكومة تشير إلى أن نسبة الوفيات الناجمة عن كورونا في البلاد تعتبر من أدنى مثيلاتها في العالم.

وحسب معطيات الحكومة، فإن نسبة الإصابات تبلغ 538 حالة لكل مليون شخص، فيما لا تتجاوز نسبة الوفيات 15 حالة لمليون شخص، مع وجود دول تفوق الهند بـ16-17 مرة من حيث نسبة الإصابات، وحتى بـ40 مرة من حيث نسبة الوفيات.

المصدر: “نوفوستي”