روسيا – قامت الشركة الروسية “غازبروم نفط”، الذراع النفطي لـ”غازبروم”، بتوريد صنف جديد من النفط إلى الصين، أحد أكبر مستهلكي موارد الطاقة في العالم.

وقالت “غازبروم نفط”، في بيان اليوم الاثنين، إنها سلمت الصين 114 ألف طن من خام باسم Novy Port، والذي تم استخراجه في منطقة القطب الشمالي.

وأضافت الشركة الروسية أنها للمرة الأولى تقوم بتزويد الصين بخام روسي تم استخراجه من منطقة القطب الشمالي.

ووفقا لبيانات “غازبروم نفط” فإنها منذ البدء بتصدير النفط المستخرج من منطقة القطب الشمالي قامت بشحن أكثر من 40 مليون طن من النفط، بما في ذلك الصنف Novy Port، إلى عملاء في الدول الأوروبية.

المصدر: “نوفوستي”