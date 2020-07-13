ليبيا – اعتبر مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي أن روسيا دائماً كانت تقف خلف “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر ) لذلك مقترح وقف إطلاق النار لا يضمن أي انسحاب له من الأراضي التي تواجد بها منذ عام 2015.

أقطاي قال خلال تصريح أذيع على قناة” التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إن موقف “حفتر” تحول للسلام ووقف إطلاق النار بعد خسارته وفشل ما أسماها بـ “محاولة الانقلاب”.

وزعم أن روسيا ترغب في إنقاذ القوات المسلحة عن طريق ما وصفها بـ “محاولات السلام”، مضيفاً :” لو تريدون وقف إطلاق النار أولاً يجب أن ينسحب حفتر من الأماكن التي احتلها لذلك اضغطوا على حفتر ولنبدأ بوقف إطلاق النار ونبذل كل جهودنا للسلام والمسيرة السياسية في ليبيا، حفتر انقلابي محتل قام باحتلال أماكن ليس له فيها أي حق لكنه أمر واقع”.

كما علق على موقف المجتمع الدولي من مطالبات أردوغان الداعية لمحاسبة مرتكبي ما وصفها بـ”جرائم المقابر الجماعية في ترهونة” قائلاً :” هناك عدم إخلاص من جامعة الدول وتجاهل لما يحدث، في نهاية المطاف هناك من يصمت وهناك المرتكب الذي سيحاسب على الجرائم الحقيقية التي كشفت عنها الأمم المتحدة ولا زالت تحقق في ذلك، تركيا ستقف مع الجيش (قوات الوفاق) لمعاقبة المسؤولين عن هذا”.