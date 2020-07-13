مصر – اكد محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن فريق بحث في معهد الأورام بالتعاون مع مركز البحوث الطبية في القوات المسلحة، تمكن من فك الشفرة الوراثية لنوع فيروس كورونا المنتشر في مصر.

وأوضح الخشت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، أن الفريق البحثي نجح في تحديد 3 أنواع من الفيروس المنتشر في مصر.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الكشف سيساعد في تحديد بروتوكول العلاج للمرضى.

ولفت إلى أن الفريق البحثي بمعهد الأورام توصل إلى 78 عينة فيروسية بما يساعد في تحديد علاج كورونا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية