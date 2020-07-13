ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أبوالقاسم قزيط إن انتخابات المجلس أسفرت عن فوز مرشحي “كتلة العدالة والبناء” في المراكز الشاغرة الاربعة.

قزيط لفت في تصريح لصحيفة” المختار العربي” إلى محاولتهم تمرير تعديل يحدد فترة سنتين للمناصب الشاغرة في المجلس لكن المشري ماطل وميع هذا المطلب “المشروع” الذي كان هدفه الأساسي التداول السلمي على السلطة.

واختتم قائلاً :” لا يمكننا الا أن نقول أن الديمقراطية التي تكرر نفس الوجوه هي ديمقراطية تعتورها مثالب شتى بل هي ديمقراطية خديجة وكسيحة، فروح الديمقراطية التداول وليس البقاء لأنها هي نهر جار وليست بركة راكدة آسنة” على حد تعبيره.