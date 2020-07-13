انجلترا – تلقى الإيفواري، سيرج أورييه، مدافع نادي توتنهام، صباح اليوم الاثنين، أخبارا حزينة، بعد ساعات قليلة من فوز فريقه في ديربي شمال لندن على أرسنال، وذلك بتلقيه خبر مقتل شقيقه.

وذكرت صحيفة “thesun” البريطانية، نقلا عن موقع “FranceNews24″، أن كريستوف، شقيق سيرج أورييه، قتل فجر صباح اليوم الاثنين، رميا بالرصاص، في مدينة تولوز الفرنسية.

وأضافت الصحيفة، أنه جرى نقل شقيق نجم توتنهام، إلى المستشفى الطبي الجامعي في تولوز، بعد إصابته برصاصة على مستوى البطن، بالقرب من أحد الملاهي الليلية.

وأشارت إلى أن كريستوف (26 عاما)، الذي كان يزاول كرة القدم مع نادي تولوز روديو للهواة، لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى متأثرا بإصابته.

وكان سيرج أورييه، شارك أساسيا فى المباراة التي حقق فيها فريقه توتنهام فوزا هاما على غريمه أرسنال، بهدفين مقابل هدف واحد، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: وكالات