ليبيا – قال النائب التونسي هيكل مكي إن رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي حاول التأثير على سياسات الرئيس قيس السعيد تجاه الأزمة في ليبيا وجره لتحالفات واصطفافات لكن الأخير تصدى له وتمسك بحياد تونس بالملف الليبي.

مكي أشار في تصريحات خاصة لموقع “المختار العربي” إلى أن الرئيس قيس سعيد تعمد ابعاد الغنوشي عن الاجتماعات المتصلة بوزارتي الدفاع والداخلية بسبب علاقاته المثيرة للجدل بتركيا وقطر وفق قوله.

واعتبر أن حرمان الغنوشي من حضور اجتماعات الرئيس هي خطوة في اتجاه” إسقاطه سياسياً “وإبعاده عن البرلمان تماماً في الفترة المقبلة.