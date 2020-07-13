الولايات المتحدة – اكد متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، إن وزراء مالية مجموعة السبع دعوا اليوم إلى تنفيذ كامل لمبادرة مجموعة العشرين لتجميد مدفوعات خدمة الديون لجميع الدائنين الثنائيين الرسميين.

وقال بيان الخزانة الأمريكية، إن وزراء مجموعة السبع ناقشوا في مؤتمر عبر الهاتف في وقت سابق اليوم الاستجابات الاقتصادية المحلية والدولية لجائحة فيروس كورونا، واستراتيجيات لتحقيق تعاف عالمي قوي.

وصرح مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية بأنه فيما يتعلق بمبادرة تعليق خدمة الديون، التي عرضتها مجموعة العشرين على الدول الثلاث والسبعين الأكثر فقرا في العالم حتى نهاية العام، ناقش الوزراء الحاجة إلى أن تشارك الصين، وهي ليست عضوا في مجموعة العشرين، لكنها دائن مهم.

وتقدمت 41 دولة حتى الآن بطلبات لتعليق مدفوعات الديون بموجب مبادرة مجموعة العشرين، ووقع نادي باريس للدائنين الرسميين اتفاقات مع 20 دولة تتراوح من ساحل العاج إلى إثيوبيا وباكستان.

وأيد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الأسبوع الماضي تجميد مدفوعات الديون حتى نهاية 2021، وقال إن بعض الدول المثقلة بالديون ستحتاج إلى إعفاء من السداد لتفادي البقاء في “مصيدة الفقر” لفترة أطول.

المصدر: “رويترز”