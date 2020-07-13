العراق – أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، امس وفاة الممثل مهدي الحسيني بنوبة قلبية.

وقالت النقابة في بيان صحفي: “ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان مهدي الحسيني والذي وافته المنية قبل قليل إثر جلطة قلبية، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان”.

وكتبت الفنانة آلاء حسين عبر تغريدة لها في “تويتر”: “إثر جلطة قلبية، إنا لله وإنا إليه راجعون، مودع بالله سيد مالحكنه نركض لك مودع بالله”.

ومهدي الحسيني هو مهدي حسن علي العابد، ممثل مسرحي وتلفزيوني ومصمم إضاءة مسرحية وتلفزيونية، عمل مدير للإنتاج التلفزيوني.

وولد الفنان في بغداد في العام 1956، وحاصل على بكالوريوس فنون جميلة / قسم الفنون المسرحية فرع التمثيل في 1980-1981.

المصدر: RT