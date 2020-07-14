ليبيا – اعتبر الخبير في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي منير أديب أن مجلس النواب الليبي انتظر كثيرا قبل اللجوء إلى تفويض القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري والذي اتخذ عقب إصرار تركيا على احتلال الأراضي الليبية وإنشاء قواعد فيها والسيطرة على ثرواتها.

أديب وفي حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الثلاثاء أشار إلى أن البرلمان الليبي هو المخوّل بالمطالبة بالتدخل المصري وذلك بعد سقوط اتفاق الصخيرات.

وأكد على أن دخول مصر عسكريا على خط الأزمة الليبية إن حدث فمن شأنه أن يغيّر كثيرا على الأرض حيث سيتمكّن من توجيه ضربات مركّزة للميليشيات المتطرفة الإرهابية والداعمين لها كما أنه سيدعم القبائل الليبية في السيطرة على مناطق احتلها المستعمر التركي وأعوانه.