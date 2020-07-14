الأردن – أعلن الأردن، امس عن تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد قادمة من الخارج، دون تسجيل أي إصابات محلية.

وقالت السلطات الأردنية في إيجازها الصحفي اليومي الصادر عن رئاسة الوزراء، إنها سجلت 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، جميعها غير محلية، 3 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر، (2 من السعودية وواحد من الولايات المتحدة)، بالإضافة إلى حالة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر حدود العمري.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1183 حالة، كما سجلت أيضا 11 حالة شفاء 5 في مستشفى الأمير حمزة، و6 في منطقة العزل المخصصة لمصابي كورونا بمنطقة البحر الميت.

وأفادت السلطات الأردنية بأنه تم إجراء 5746 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 471801 فحصا.

وأكدت السلطات أنه رغم انخفاض عدد الإصابات إلا أن خطر الوباء ما زال موجودا، وعلى الجميع ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، واستخدام تطبيق “أمان” للتنبيه في حال مخالطة أشخاص مصابين، والمساهمة في الكشف عن حالات الإصابة في وقت مبكر.

كما أكدت الوزارة على أهمية تطبيق “صحتك” الذي يزود مستخدميه بأحدث المعلومات والأخبار والاكتشافات المتعلقة بفيروس كورونا في العالم، بالإضافة إلى احتوائه على إرشادات صحية وتحذيرات وتنبيهات تتعلق بمستجدات الحالة الوبائية.

المصدر: RT