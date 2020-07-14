فيينا – توقعت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، الثلاثاء، انتعاش الطلب العالمي على النفط ليرتفع بمقدار 7 ملايين يوميا في 2021، بأعلى وتيرة سنوية على الإطلاق.

لكن “أوبك” قالت، في تقريرها الشهري حول أسواق النفط العالمية، أن تحسن الطلب العام المقبل “لن يكون بالقدر الكبير، وسيبقى دون مستويات ما قبل الأزمة (كورونا) خلال 2019”.

وخفضت المنظمة توقعاتها لانكماش الطلب هذا العام إلى 8.9 ملايين برميل يوميا، أقل بنحو 100 ألف برميل يوميا عن توقعاتها ليونيو/حزيران الماضي.

وجاءت توقعات المنظمة، في ظل الآمال بتعافي واستئناف الأنشطة الاقتصادية حول العالم، وانحسار تفشي كورونا.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مخزونات النفط بالدول المتقدمة بمقدار 29.9 مليون برميل في مايو/أيار، إلى 3.167 مليارات برميل، بزيادة 210 ملايين برميل عن متوسط آخر خمس سنوات.

ورجحت “أوبك”، انخفاض الإمدادات النفطية من خارج المنظمة بنحو 3.26 ملايين برميل يوميا، مقابل توقعات سابقة بانخفاض 3.23 مليون برميل.

وحسب التقرير، فإن التوقعات تفترض عدم تحقيق المزيد من المخاطر في الاتجاه النزولي في 2021، مثل التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، وارتفاع مستويات الدين أو حدوث موجة ثانية من الجائحة.

وأورد التقرير انخفاض إنتاج دول أوبك بمقدار 1.89 مليون برميل على أساس شهري في يونيو الماضي، إلى 22.27 مليون برميل يوميا، وجاءت نسبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج بأكثر من 100 بالمئة.

وفيما يخص الأسعار، قالت أوبك إن أسعار النفط الخام واصلت ارتفاعها في يونيو للشهر الثاني على التوالي، “بالنظر إلى التحسن المستمر في أساسيات سوق النفط الخام والانخفاضات التدريجية في فائض المعروض العالمي”.

وارتفعت قيمة سلة أوبك المرجعية بمقدار 11.88 دولارا على أساس شهري إلى 37.05 دولارا للبرميل، بزيادة 47.2 بالمئة في يونيو الماضي، فيما ارتفع خام برنت القياسي خلال الشهر بنسبة 35.8 بالمئة إلى 40.77 دولارا للبرميل.

وتجتمع الأربعاء اللجنة الوزارية لتحالف (أوبك+) للنظر في تمديد تخفيضات تاريخية بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق ينتهي أجله بنهاية يوليو/تموز الجاري.

الأناضول