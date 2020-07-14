انجلترا – قدمت إحصائية دليلا جديدا على ضعف دفاع آرسنال خلال الموسم الحالي.

ووفقا للإحصائية التي نشرتها صحيفة “ذا صن” عبر موقعها الإلكتروني، فإن آرسنال تصدر لائحة فرق البريميرليج، من حيث نسبة الأهداف التي تلقاها كل فريق من الكرات الثابتة، (ركلات حرة، ركنيات، ركلات جزاء)، من المجموع العام للأهداف.

وتقول الإحصائية إن مرمى آرسنال تلقف 44 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، 20 منها عن طريق الكرات الثابتة، بنسبة بلغت 45.5%.

ويأتي مانشستر يونايتد في المركز الثاني بنسبة 39.4% (13 من 33)، يليه ليستر سيتي بنسبة 36.1% (13 من 36)، وواتفورد بنسبة 35.2% (19 من 54).

أما أفضل الفرق تعاملا مع الكرات الثابتة وفقا للإحصائية، فهو شيفيلد يونايتد الذي تلقى مرماه 5 أهداف فقط بهذه الطريقة من أصل 33 هدفا (بنسبة 15.2%).

وكان آرسنال قد تلقى خسارة مؤلمة مساء الأحد امام جاره توتنهام 2-1، وجاء هدف الفوز عن طريق كرة ثابتة تابعها مدافع توتنهام توبي ألديرفيريلد في الشباك.

وكالات