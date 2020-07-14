الإمارات العربية – بحث ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، محمد بن زايد، مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، عددا من القضايا الإقليمية والدولية.

وتناول الجانبان خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وسبل الوصول بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى، بما يعزز مصالحهما المشتركة في مختلف المجالات.

كما تناول الحديث حول تفاصيل “المنتدى الاستراتيجي الإماراتي اليوناني” المزمع عقده أواخر شهر يوليو الجاري.

وبحث الطرفان جائحة فيروس كورونا، وتأثيراتها على الساحة العالمية، وسبل مواجهتها واحتواء آثارها، حيث عبر رئيس الوزراء اليوناني عن شكره لدولة الإمارات لتقديمها معونات طبية إلى بلاده في مواجهة الفيروس.

و تطرق الاتصال إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وفي مقدمتها آخر تطورات الأوضاع في منطقة البحر المتوسط.

وأكد الجانبان في هذا الصدد أهمية الحفاظ على الأمن والسلام في هذه المنطقة وتجنب أي سياسات من شأنها أن تهدد استقرارها أو تحول دون استثمار مواردها لصالح شعوبها وفقا لقواعد القانون الدولي.

وشدد الجانبان على ضرورة تسوية النزاعات في المنطقة بالطرق السلمية بما يحفظ الأمن الإقليمي و السلام العالمي.

المصدر: وام