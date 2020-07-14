ليبيا – أصدر رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الاثنين تعليماته المشددة بالبدء الفوري في توزيع السلع الغذائية على كافة المهجرين من مدن ومناطق غرب ليبيا الذين اضطروا للنزوح من بيوتهم باتجاه شرق ليبيا عقب دخول الميليشيات الإرهابية المدعومة من قبل تركيا والمرتزقة السوريين إليها.

الثني بحث مع وزير الحكم المحلي – رئيس اللجنة المركزية الخاصة بالمهجرين عادل الزايدي بحضور وكيل وزارة الاقتصاد سهيل بو شيحه الإجراءات المتخذة من اللجنة المركزية الخاصة بالنازحين ونتائجها وذلك استكمالا للاجتماع الذي عقد امس الأول بالخصوص وحضره وكيل وزارة عام وزارة الشؤون الاجتماعية عيسى العيساوي.

وشدد الثني على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والخدمات للمهجرين من خلال توزيع سلال غذائية ولوازم ومعدات طبية ودوائية لهؤلاء المهجرين بما يخفف معاناتهم.

رئيس الحكومة الليبية شدد على ضرورة التنسيق بين كافة الوزارات لضمان وصول المساعدات للمستهدفين بطريقة عادلة وذلك وفقا للقوائم والكشوفات المقدمة من مكاتب الشؤون الاجتماعية بالبلديات.