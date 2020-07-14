ليبيا – خاطب وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس بشأن ضرورة سرعة تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة.

وزارة الخارجية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن مطالبة الحويج جاءت لتيسير الحوار بين الأطراف الليبية واستكمال المسار السياسي والأمني والاقتصادي والوصول إلى حل مستدام للأزمة في ليبيا.

وبيّن الحويج أن الحوار يجب أن يكون وفق الثوابت الوطنية أهمها مكافحة الإرهاب وخروج المرتزقة والإرهابيين الأجانب ووقف تدفق السلاح والعدوان الأجنبي إلى جانب الوصول إلى حل يصنعه الليبيين بأنفسهم وبمساعدة ومساهمة من الأمم المتحدة.