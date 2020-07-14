ليبيا – كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري حقيقة وجود اتصالات بين القاهرة وليبيا حول الملف الليبي.

شكري نفى خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج” على مسؤوليتي” الذي يذاع على قناة “صدى البلد” نقلتها وكالة” سبوتنيك” الروسية وجود أي اتصالات أو حوار بين القاهرة وانقرة خلال الفترة الماضية حول الملف الليبي.

وعلق على ما قاله وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بشأن وجود اتصالات بين القاهرة وأنقرة بشأن الملف الليبي قائلاً: “رصدت ما تم تداوله بشأن تصريحات وزير الخارجية التركي، بأن هناك تواصلا بين القاهرة وأنقرة وهذا لم يحدث”.

ولفت إلى أن حديث تركيا عن التدخل وتنفيذ عمل عسكري مباشر في ليبيا هو أمر خطير وخرق لقرارات مجلس الأمن وقواعد الشرعية الدولية، مشددا على أن هذا سيكون تأثيره بالغ الخطورة.

كما أكد على أنه” لن يكون هناك أي احتمال لعدم التصدي ومواجهة مثل هذا الاعتداء الذي يُصور من قبل الشعب الليبي الشقيق بأنه فرض احتلال تركي عثماني على بلادهم في الوقت الراهن”.

وأشار إلى أنه إذا حدث ذلك سيقوم الجيش بالدفاع عن أرضه وحماية وحدة أراضيه والدفاع عن مقدرات شعبه بالإضافة إلى التحرك الدولي.