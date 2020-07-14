ليبيا – أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد أن دعوة البرلمان لمصر بالتدخل لمواجهة تركيا جاءت في إطار تفعيل الدفاع المشترك بين مصر وليبيا.

الزغيد وخلال تصريحات لقناة “الغد” المصرية اليوم الثلاثاء أوضح أن مجلس النواب مؤسسة شرعية منتخبة معبرة عن الشعب الليبي ومن حقه الدفاع عن الأراضي الليبية من خلال التعاون مع دولة شقيقة مثل مصر.

وأكمل أن مصر من حقها الدفاع عن أمنها من الأطماع التركية في ليبيا وكذلك من حق البرلمان الليبي مطالبة مصر بالتدخل حال إذا حاولت تركيا السيطرة على الثروات النفطية في ليبيا.

وأوضح أن تركيا استقدمت مرتزقة سوريين بجانب آخرين من اليمن وجماعة بوكو حرام في نيجيريا للقتال في صفوف ميليشيات السراج ضد الجيش.