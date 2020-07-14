جنيف – افادت منظمة الصحة العالمية امس إن فيروس إيبولا ينتشر في غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية إثر تسجيل نحو 50 إصابة في منطقة كبيرة تحد الجمهورية مع أفريقيا الوسطى.

وأفاد كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، بأنه منذ أن أعلنت السلطات تفشي المرض في الأول من يونيو، تم تأكيد 48 حالة في مقاطعة إكواتور في الكونغو وثلاث حالات أخرى محتملة و20 حالة وفاة في المجمل.

وأضاف رايان في مؤتمر صحفي: “لا يزال هذا التفشي نشطا للغاية، وأود أن أقول إنه لا يزال مصدر قلق كبير”.

وتابع: “أحذر الجميع من أنه في حين أن الأعداد في هذا السياق منخفضة، مرة أخرى في عصر مرض كوفيد-19، من المهم جدا ألا ينصرف انتباهنا عن هذه الأمراض الناشئة الأخرى، فلقد شهدنا في منطقة نورث كيفو وموجات تفشي الإيبولا السابقة أن المرض يمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة بسهولة شديدة”.

ورصدت 3463 حالة إصابة مؤكدة ومحتملة بإيبولا و2277 حالة وفاة على مدى عامين.

المصدر: “رويترز”