ليبيا – تباحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري أمس الإثنين هاتفياً مع نائب السفير الأمريكي في ليبيا جاشوا هاريس حول عدة قضايا أبرزها الملف الاقتصادي.

العقوري أكد وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس موقف البرلمان وحرصه على عودة إنتاج النفط تقديراً للظروف الاقتصادية بشرط ضمان ألا تذهب العائدات لتمويل الأنششطة المشبوهة وأن توزع بعدالة بين جميع مناطق ليبيا.

واستعرض الخيارات الممكنة من أجل هذه الشروط، مثمناً في الوقت نفسه دور الولايات المتحدة في دعم الحوار الاقتصادي.

بدوره أكد نائب السفير الأمريكي أن الولايات المتحدة حريصة بدورها على توزيع إيرادات النفط بعدالة وشفافية، مجدداً تأكيده على أهمية دور مجلس النواب في حلحلة ما وصفها بـ “أزمة إغلاق النفط” .