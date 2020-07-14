ليبيا – شدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على أن أضرار الحرب الليبية ستمتد إلى أماكن بعيدة ودول أخرى إن لم يتم التوصل إلى حل، كاشفا عن لقاء قريب في اليومين المقبلين بين الأطراف الليبية ومشددا على أن جميع الليبيين هم شركاء في السلطة وفي الثروة وتوزيع مؤسسات الدولة.

صالح وفي مقابلة مع قناة “العربية” اليوم الثلاثاء أوضح أن إعلان القاهرة وجد تأييدا واسعا من دول الجوار والمجتمع الدولي من أجل حل الأزمة في ليبيا، لافتاً إلى أنه يمكن قبول مبادرات أخرى لدعمه.

كما شدد من روما حيث يجري لقاءات مع مسؤولين إيطاليين بعد زيارة سابقة لجنيف أن أضرار الحرب ستمتد إلى أماكن بعيدة ودول أخرى.

وكشف أن هناك دعوة لالتئام جميع الأطراف الليبية للحوار خلال اليومين القادمين من أجل وضع حل للأزمة في ليبيا، مبينا أن تلك الدعوة أجمع عليها المجتمع الدولي مع التأكيد على وقف إطلاق النار بين الطرفين.

كما قال: “قمت بزيارة إلى روسيا ومصر وجنيف من أجل إيجاد حل للأزمة وكان لدي اجتماع مع ستيفاني وليامز نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا وقد طالبنا البعثة الأممية الاستمرار في عملها والتأكيد على وقف إطلاق النار استجابة لمطلب المجتمع الدولي وإعلان القاهرة”.

وفيما يتعلق بالحوار بين المجلس النيابي الليبي ومجلس الدولة، أكد صالح أنه لم ينقطع لكن المراحله الختامية لم تتوصل إلى تسمية رئيس بعد، مضيفا أن خطوات الانتخاب مازالت مستمرة.

رئيس مجلس النواب شدد على أن الحوار سيستمر وما يتفق عليه مجلس النواب ومجلس الدولة هو الصحيح، مضيفًا:” لن يسمى رئيس مجلس الدولة إلا بعد تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري “.