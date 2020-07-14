ليبيا – تلقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين خالد المشري أمس الاثنين مكالمة هاتفية من رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز.

ويليامز هنأت المشري وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس بفوزه في انتخابات الدورة الثالثة لرئاسة المجلس الاستشاري.

كما تطرق الجانبان خلال حديثهما إلى مستجدات الوضع في ليبيا وملف العودة إلى الحوار والاتفاق السياسي.

وأكد العضو الموالي لتركيا على أن الأجسام الشرعية المنتخبة كمجلس الدولة والنواب هي المنوطة بعملية تعديل الاتفاق السياسي.