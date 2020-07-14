الهند – أعلنت السلطات الصحية في الهند تسجيل أكثر من 28.4 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، مقابل 28.7 ألف حالة سجلتها أمس الاثنين، كما تم تسجيل 500 حالة وفاة جديدة.

وجاء في بيان وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء: “تم تسجيل أكثر من 28.4 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 906752، كما تم تسجيل 553 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 23727”.

ولفتت الوزارة إلى أن 311565 شخصا يخضعون للعلاج في البلاد، في حين بلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 571545 شخصا، بعد تسجيل تعافي 17989 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتم تسجيل أكبر عدد للإصابات في ولاية ماهاراشترا وسط البلاد حيث بلغ الإجمالي فيها 260924 حالة، تلتها ولاية تاميل نادو في المرتبة الثانية بـ142798 إصابة، وفي المركز الثالث منطقة العاصمة دلهي، حيث تم الكشف عن 113740 حالة إصابة.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة في العالم من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس، وفقًا لأحدث البيانات.

المصدر: نوفوستي