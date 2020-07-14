ليبيا – أقامت مجموعة من الفصائل و المليشيات والتنظيمات السورية الإرهابية الموالية لتركيا والمنتشرة في العاصمة طرابلس اليوم الاثنين جمعًا في معسكر اليرموك جنوب العاصمة طرابلس وفقًا لصور تحصلت عليها المرصد من مصادر ” سورية هامة ” .

ووفقًا لهذه المصادر ااسورية المتطابقة التي تحدثت مع المرصد اليوم الإثنين فقد تم الجمع في معسكر اليرموك جنوب طرابلس في منطقة خلة الفرجان وبلغ عدد المجموعة التي قامت بالجمع اليوم حوالي 1000 عنصر منهم عناصر جديدة وصلت مؤخرًا والغالبية قديمة متواجدة في العاصمة منذ يناير الماضي .

سداد المرتبات

ووفقًا لذات المصادر فقد تم اليوم تسديد المرتبات المتأخرة لهذه المجموعة من العناصر القديمة ومنح مرتب شهر مقدم للعناصر الجديدة التي وصلت مؤخرًا عبر تركيا الى مصراتة ومعيتيقة ويبلغ مرتب الواحد منهم 2000 دولار وذلك بغرض تجهيزهم لمعركة سرت والجفرة التي لوّح رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله بأنها قد تكون ضرورية لإستعادة النفط وعائداته التي يذهب جزء منها لهؤلاء بينما زعم هو – أن السوريين يتواجدون في الحقول النفطية – لا على بعد أمتار من مكتبه في طرابلس .

ويطالب بعض هؤلاء بمرتبات متأخرة عن 6 أشهر بواقع 2000 دولار للشهر أي بإجمالي 12 ألف دولار لكل منهم نظير الفترة التي شاركوا بها في القتال في طرابلس وترهونة ومدن الساحلي الغربي ولم يتم سداد مرتباتهم والتي يبلغ إجماليها حتى الآن مع تعويضات قتلاهم قرابة 200 مليون دولار مفصلة في المقال التالي : .

بالأرقام .. كشف حساب ” المرتزقة السوريين ” في ليبيا عن 6 أشهر من القتال. #ليبيا #المرصد https://t.co/GtdFH5Lx2C — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 29, 2020

وأضافت المصادر أن غالبية هذه المجموعة التي جمعت اليوم في اليرموك وتحصلت على مرتباتها تابعة لما يسمى الفيلق الرابع أو ما كان يعرف سابقًا بـ ” فيلق حمص ” المحسوب على تنظيم إخوان سوريا وقد انضم لمليشيا الجيش السوري الحر الموالي لتركيا في مارس 2018 بقيادة الإرهابي ناصر النهار الذي قام اليوم بالمناسبة بجباية 100 دولار من راتب كل مقاتل نظير جلبها لهم من حكومة الوفاق عبر وساطة من الأتراك بعد تأخر الوفاق في السداد قبل أن تدفع أخيرًا بعضًا منها.

وتداولت حسابات سورية صورًا لناصر النهار كان آخرها صورة له أكدت أنها في ليبيا خلال فترة آخر معارك جنوب طرابلس في شهر أبريل الماضي وهو أحد القادة المتشددين الموالين لتركيا كما أنه أحد عناصر الإخوان المسلمين الذين يقيمون عدة فصائل في سوريا ويعلنون علاقتهم بها علنًا .

ما حقيقة الصور ؟!

وتمكنت المرصد من التدقيق للتثبت من مدى صحة هذه الصور المسربة من الجمع في معسكر اليرموك وبات يمكنها تأكيد صحتها بشكل قاطع غير قابل للشك من خلال مطابقتها جغرافيًا مع صور الأقمار الصناعية علاوة على ملامح هؤلاء الأشخاص البعيدة عن الملامح الليبية كل البعد .

وقد أثبتت المقارنة الجوية للصور أنها كانت بالفعل في الباحة الرئيسية للمعسكر المذكور وتحديدًا من أمام المنصة التي من المفترض أنها مخصصة لمراسم حفلات تخريج العسكريين الليبيين كما جرت العادة.

وقد تبين منها التالي يلاحظ في اللون الأحمر تطابق شارات الطلاء الابيض على الأرضية ، وفي اللون الأزرق خزانين مياه فوق المبنى المجاور في الخلف وفي الأصفر الأشجار الكبيرة وفي الأخضر مظلة تستخدم لركن السيارات وفي الأسود شارات الطلاء الصفراء أما في البنفسجي يلاحظ جزء من المنصة المقابلة للساحة حيث يقف أحد قادة هؤلاء الإرهابيين .

كما تمكنت المرصد من مطابقة الصورة الأخرى التي بها سيارات عدد من قادة هذه العصابات والتنظيمات السورية الإجرامية والتكفيرية وثبت بالفعل أنها هي الأخرى في اليرموك في مكان خلف الساحة المشار لها .

وبالمطابقة يتبين في اللون الأصفر حافة رصيف مبنى يقع جنوب شرق البوابة الرئيسية للبوابة اما في الأخضر شجرة كبيرة بجوار المبنى تركن تحتها السيارات وبالنسبة للأحمر فهو البوابة الرئيسية للمعسكر وهي بوابة كبيرة في مبنى ذات برجين دائريين ومعروفة لكل سكان طرابلس .

كما كان من الممكن أيضًا للمرصد أن تثبت أن الصورة هي بالفعل لبوابة معسكر اليرموك الرئيسية وذلك من خلال مقارنتها مع صورة أرشيفية سابقة للمعسكر تظهر تطابقًا لا يحتاج لأي شرح .

وفي سياق متصل تأتي هذه التحركات والتحشيدات للسوريين في معسكرات طرابلس استعدادًا للمعركة القادمة بالتزامن مع تصريحات وزير الخارجية التركية مولود ” جاويش أوغلو ” اليوم التي أكد من خلالها جاهزية بلاده للعمل العسكري المرتقب في هذه المنطقة .

فيديو | وزير خارجية #تركيا مولود أوغلو : نحن جاهزون لعمل عسكري في #سرت – #الجفرة إذا لم ينسحب حفتر ، ووزير دفاعنا يرافقه رئيس الأركان التركي إطلعا على آخر التجهيزات في زيارتهما الأخيرة إلى #طرابلس و #مصراتة . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/d4XtRDPacY — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 13, 2020

صنع الله لا يرى في تمويل هؤلاء سببًا للإغلاق

وتأتي هذه التطورات أيضًا متزامنة مع بيان لمصطفى صنع الله عقب آخر متناغم مع السفارة الأمريكية هدد فيه الأول بورقة العمل العسكري لاستعادة الحقول النفطية المغلقة من طرف القبائل لعدة أسباب من بينها تمويل وتسليح المرتزقة والإرهابيين السوريين بمئات ملايين الدولارات .

صنع الله يفقد توازنه بعد تصاعد المطالبات بإقالته من " منصبه الدائم " . #ليبيا #المرصد https://t.co/SiKDiqnGKr — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 12, 2020

إلا أن الرجل لا يقتنع بكل ذلك خاصة بعد المطالبة باستقالته رغم إقراره بأن للمغلقين مطالب تستحق النقاش مادفعه للهرب الى الامام متهمًا دولة الإمارات العربية المتحدة بالوقوف خلف الإغلاق وكأن لا وجود لأي مطالب حقيقية محلية لدى القبائل بينما تنفق ملايين الدولارات شهريًا على ثلة من الارهابيين السوريين من عائدات النفط الذي يشغله هو ويشرف على انفاقه الصديق الكبير مع المجلس الرئاسي .

المرصد – خاص

مواضيع متعلقة :

قاتل مع تنظيم داعش وأعلن ولائه لجماعة الإخوان.. القيادة العامة تعلن القبض على الإرهابي السوري البويضاني في #طرابلس. #ليبيا #تركيا #المرصد https://t.co/71Htan5gaX — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 25, 2020

صور | برتبة عميد داخلية .. قاطع رؤوس يجول بين ظهراني باشاآغا. #ليبيا #المرصد https://t.co/1F8VS0w9pp — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 12, 2020