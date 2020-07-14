 بالصور .. ” جمع مرتبات ” لمئات المرتزقة والإرهابيين السوريين في معسكر اليرموك – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – أقامت مجموعة من الفصائل و المليشيات والتنظيمات السورية الإرهابية الموالية لتركيا والمنتشرة في العاصمة طرابلس اليوم الاثنين جمعًا في معسكر اليرموك جنوب العاصمة طرابلس وفقًا لصور تحصلت عليها المرصد من مصادر ” سورية هامة ” .

ووفقًا لهذه المصادر ااسورية المتطابقة التي تحدثت مع المرصد اليوم الإثنين فقد تم الجمع في معسكر اليرموك جنوب طرابلس في منطقة خلة الفرجان وبلغ عدد المجموعة التي قامت بالجمع اليوم حوالي 1000 عنصر منهم  عناصر جديدة وصلت مؤخرًا والغالبية قديمة متواجدة في العاصمة منذ يناير الماضي .

جانب من جمع السوريين في معسكر اليرموك 13 يوليو 2020 | المصدر خاص

سداد المرتبات

ووفقًا لذات المصادر فقد تم اليوم تسديد المرتبات المتأخرة لهذه المجموعة من العناصر القديمة ومنح مرتب شهر مقدم للعناصر الجديدة التي وصلت مؤخرًا عبر تركيا الى مصراتة ومعيتيقة ويبلغ مرتب الواحد منهم 2000 دولار وذلك بغرض تجهيزهم لمعركة سرت والجفرة التي لوّح رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله بأنها قد تكون ضرورية لإستعادة النفط وعائداته التي يذهب جزء منها لهؤلاء بينما زعم هو – أن السوريين يتواجدون في الحقول النفطية  – لا على بعد أمتار من مكتبه في طرابلس .

سيارات السوريين في اليرموك وعليها شعار بركان الغضب | المصدر خاص

ويطالب بعض هؤلاء بمرتبات متأخرة عن 6 أشهر بواقع 2000 دولار للشهر أي بإجمالي 12 ألف دولار لكل منهم نظير الفترة التي شاركوا بها في القتال في طرابلس وترهونة ومدن الساحلي الغربي ولم يتم سداد مرتباتهم والتي يبلغ إجماليها حتى الآن مع تعويضات قتلاهم قرابة 200 مليون دولار مفصلة في المقال التالي : .

وأضافت المصادر أن غالبية هذه المجموعة التي جمعت اليوم في اليرموك وتحصلت على مرتباتها تابعة لما يسمى الفيلق الرابع أو ما كان يعرف سابقًا بـ ” فيلق حمص ” المحسوب على تنظيم إخوان سوريا وقد انضم لمليشيا الجيش السوري الحر الموالي لتركيا في مارس 2018 بقيادة الإرهابي ناصر النهار الذي قام اليوم بالمناسبة بجباية 100 دولار من راتب كل مقاتل نظير جلبها لهم من حكومة الوفاق عبر وساطة من الأتراك بعد تأخر الوفاق في السداد قبل أن تدفع أخيرًا بعضًا منها.

الإرهابي ناصر النهار - وسط الصورة - أرشيفية

الإرهابي ناصر النهار – وسط الصورة – أرشيفية

وتداولت حسابات سورية صورًا لناصر النهار كان آخرها صورة له أكدت أنها في ليبيا خلال فترة آخر معارك جنوب طرابلس في شهر أبريل الماضي وهو أحد القادة المتشددين الموالين لتركيا كما أنه أحد عناصر الإخوان المسلمين الذين يقيمون عدة فصائل في سوريا ويعلنون علاقتهم بها علنًا .

صورة لناصر النهار في ليبيا – يسار : حسابات سورية

ما حقيقة الصور ؟!

وتمكنت المرصد من التدقيق للتثبت من مدى صحة هذه الصور المسربة من الجمع في معسكر اليرموك وبات يمكنها تأكيد صحتها بشكل قاطع غير قابل للشك من خلال مطابقتها جغرافيًا مع صور الأقمار الصناعية علاوة على ملامح هؤلاء الأشخاص البعيدة عن الملامح الليبية كل البعد .

ملابس عسكرية تركية وبشرة بيضاء وملامح شامية شقراء واضحة على هذه العناصر

وقد أثبتت المقارنة الجوية للصور أنها كانت بالفعل في الباحة الرئيسية للمعسكر المذكور وتحديدًا من أمام المنصة التي من المفترض أنها مخصصة لمراسم حفلات تخريج العسكريين الليبيين كما جرت العادة.

الصورة الأصلية في معسكر اليرموك

وقد تبين منها التالي يلاحظ في اللون الأحمر تطابق شارات الطلاء الابيض على الأرضية ، وفي اللون الأزرق خزانين مياه فوق المبنى المجاور في الخلف وفي الأصفر الأشجار الكبيرة وفي الأخضر مظلة تستخدم لركن السيارات وفي الأسود شارات الطلاء الصفراء أما في البنفسجي يلاحظ جزء من المنصة المقابلة للساحة حيث يقف أحد قادة هؤلاء الإرهابيين .

مطابقة نفس الصورة الأصلية مع صورة أقمار صناعية لتطابق ذات الموقع

كما تمكنت المرصد من مطابقة الصورة الأخرى التي بها سيارات عدد من قادة هذه العصابات والتنظيمات السورية الإجرامية والتكفيرية وثبت بالفعل أنها هي الأخرى في اليرموك في مكان خلف الساحة المشار لها .

الصورة الأصلية في معسكر اليرموك

الصورة بعد مطابقتها جغرافيا مع صورة للموقع بالقمر الصناعي

وبالمطابقة يتبين في اللون الأصفر حافة رصيف مبنى يقع جنوب شرق البوابة الرئيسية للبوابة اما في الأخضر شجرة كبيرة بجوار المبنى تركن تحتها السيارات وبالنسبة للأحمر فهو البوابة الرئيسية للمعسكر وهي بوابة كبيرة في مبنى ذات برجين دائريين ومعروفة لكل سكان طرابلس .

كما كان من الممكن أيضًا للمرصد أن تثبت أن الصورة هي بالفعل لبوابة معسكر اليرموك الرئيسية وذلك من خلال مقارنتها مع صورة أرشيفية سابقة للمعسكر تظهر تطابقًا لا يحتاج لأي شرح .

وفي سياق متصل تأتي هذه التحركات والتحشيدات للسوريين في معسكرات طرابلس استعدادًا للمعركة القادمة بالتزامن مع تصريحات وزير الخارجية التركية مولود ” جاويش أوغلو ” اليوم التي أكد من خلالها جاهزية بلاده للعمل العسكري المرتقب في هذه المنطقة .

صنع الله لا يرى في تمويل هؤلاء سببًا للإغلاق

وتأتي هذه التطورات أيضًا متزامنة مع بيان لمصطفى صنع الله عقب آخر متناغم مع السفارة الأمريكية هدد فيه الأول بورقة العمل العسكري لاستعادة الحقول النفطية المغلقة من طرف القبائل لعدة أسباب من بينها تمويل وتسليح المرتزقة والإرهابيين السوريين بمئات ملايين الدولارات  .

إلا أن الرجل لا يقتنع بكل ذلك خاصة بعد المطالبة باستقالته رغم إقراره بأن للمغلقين مطالب تستحق النقاش مادفعه للهرب الى الامام متهمًا دولة الإمارات العربية المتحدة بالوقوف خلف الإغلاق وكأن لا وجود لأي مطالب حقيقية محلية لدى القبائل بينما تنفق ملايين الدولارات شهريًا على ثلة من الارهابيين السوريين من عائدات النفط الذي يشغله هو ويشرف على انفاقه الصديق الكبير مع المجلس الرئاسي .

المرصد – خاص

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