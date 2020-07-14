ليبيا – أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس الاثنين أن الاتحاد دعا تركيا لاحترام حظر السلاح على ليبيا واحترام مخرجات مؤتمر برلين بشأن التوصل إلى حل نهائي للأزمة الليبية.

بوريل قال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “ناقشنا اليوم الأزمة في ليبيا وقد دعونا تركيا إلى أن تحترم القرارات الدولية واحترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا واحترام مخرجات مؤتمر برلين”

وأضاف أن “الوضع يبقى سيئ جداً ونرى اختراق حظر الأسلحة ونحن نحاول أن نساعد في تطبيق قرارات مجلس الأمن، عملية مؤتمر برلين هي المسار الأوحد للتوصل لاتفاق في ليبيا ونحن مستعدون للعمل مع جميع الأطراف من بروكسل هاتفياً”.

وتابع “نحن على اتصال مستمر مع الجميع ومع جيراننا وقد يحدث الكثير من الأمور خلال الأيام القادمة ونحن نحشد جهودنا لكي نجعل جميع الأطراف تلتزم بمخرجات مؤتمر برلين”.

كما شدد أن الاتحاد يدرس إمكانية فرض عقوبات على تركيا بخصوص أعمال التنقيب عن مصادر الطاقة، التي تجريها في شرق المتوسط، قائلا “لدينا قلق بخصوص الوضع في البحر المتوسط، ونحن ندرس الوضع مع تركيا، ولكن نشدد أن تصرفات تركيا أحادية الجانب في البحر المتوسط يحب أن تنتهي وندعو إلى إيقاف أعمال الحفر غير الشرعية التي تزيد من التوترات”.

وأردف” نحن سنكون مستعدين لخفض التصعيد حول علاقتنا مع تركيا ولكن سأكون مستعداً لأخذ إجراءات نتيجة لأفعال تركيا خاصة في منطقة البحر المتوسط وسندرس عقوبات رداً على أفعال أنقرة، خيار العقوبات سيكون جاهزا للتعامل مع ما نواجه من التحديات.