ليبيا – أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة تعرض 15بئرا في الحقل الجنوبي بتخريب المعدات بداخل غرف التحكم وقطع الأسلاك الكهربائية من قبل خارجين عن القانون.

الجهاز وصف الاعتداء في بياناً له بـ”المؤشر الخطير” وإصرار المعتدين على توقف تدفق المياه كونه من أقل الحقول تعرضا للاعتداء في السابق.

وأضاف البيان:” أننا جهة خدمية مدنية نحاول جاهدين الحفاظ على هذا المرفق الحيوي ولأننا نعتقد بأن الأمر قد تجاوز السرقة”.

وأكد أن الأمر قد تجاوز عمليات السرقة، محملا كل الأطراف مسؤوليتهم جراء تقاعسهم عن توفير الحماية الأمنية لمنطقة حقول الآبار ووقف هذه الاعتداءات لضمان استمرار تدفق المياه بما هو متاح.

الجهاز نوّه إلى أنه يحاول العمل على ضمان استمرار تدفق الإمداد المائي رغم نقص الإمكانيات والصعوبات الفنية.