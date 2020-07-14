ليبيا – قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد حجازي إنه لأول مرة تطلق فكرة العقوبات التي من شأنها أن تردع النظام التركي على العديد من الممارسات وهذه الفكرة سيقوم بتطبيقها الاتحاد الأوروبي.

حجازي وخلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة” وفقاً لما نقله موقع “صدى البلد” المصري أمس الاثنين أوضح أن من ضمن الممارسات التي يقوم بها أردوغان هو التنقيب في شرق المتوسط والتحرش بقبرص واليونان وتدخلها مع حكومة ليبيا التي لم يعترف بها البرلمان الليبي أو دولة في العالم.

وبيّن أن هناك مخالفات كثيرة تقوم بها تركيا وهذا ما جعل الاتحاد الأوروبي يتصدى إلى هذه المخالفات لأنها تهدد استقرار الاتحاد الأوروبي.

وتابع أن محاولة تحويل ليبيا إلى سوريا هو مخطط مشبوه من تركيا سيضر بالأمن والاستقرار الدولي.

مساعد وزير الخارجية الأسبق أشار إلى أن ردع تركيا مسؤولية اقليمية ودولية، مؤكداً على أن الإتحاد الأوروبي مطالب بوقف التوجه التركي الهادم.