ليبيا – صرح القائم بأعمال رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية لدى ليبيا جامشيد بولتايف بأن روسيا تسعى لإيجاد نقاط تقاطع مع الولايات المتحدة بشأن الوضع في ليبيا وأنه لا توجد خلافات بين الطرفين حول هذا الملف.

بولتايف وفي مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الثلاثاء أضاف: “بوسعنا بل وسوف نسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة مع الولايات المتحدة بشأن ليبيا ولا توجد بيننا تباينات أو خلافات لا يمكن التوفيق عليها مع الولايات المتحدة بشأن التسوية في ليبيا”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تؤيد رسمياً التسوية السلمية وضد التدخل من جانب دول ثالثة ومع ذلك وعلى الرغم من أن تركيا دولة ضمن حلف الناتو فإنه لا يوجد تفاهم داخل الحلف حول هذا الموضوع.