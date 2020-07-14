ليبيا – أصدر مجلس النـواب الليبي بيانه رقم (02) لسنة 2020 بشأن تجديد وتأكيد الدعم لما جاء في كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن وحدة الأمن القومي للبلدين في ظل التهديدات التركية بغزو شرق ليبيا وتهديد مصر مصالح برًا وبحرًا .

وقد خوّل مجلس النواب في بيانه الذي نشره عبر موقعه الرسمي القوات المسلحة المصرية بالتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا دعت الحاجة وذلك عقب ساعات من إعلان تركيا استعدادها وتهديدها بشن عملية عسكرية في سرت و الجفرة .

فيديو | وزير خارجية #تركيا مولود أوغلو : نحن جاهزون لعمل عسكري في #سرت – #الجفرة إذا لم ينسحب حفتر ، ووزير دفاعنا يرافقه رئيس الأركان التركي إطلعا على آخر التجهيزات في زيارتهما الأخيرة إلى #طرابلس و #مصراتة . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/d4XtRDPacY — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 13, 2020

وفي ما يلي نص البيان :

بيان مجلس النواب رقم 2 لسنة 2020

في ظل ما تتعرض له بلادنا من تدخل تركي سافر وإنتهاك لسيادة ليبيا بمباركة المليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم .

ولما تمثله جمهورية مصر العربية من عمق أستراتيجي لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والإقتصادية والإجتماعية على مر التاريخ ، ولما تمثله المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركي من تهديد مباشر لبلادنا ودول الجوار في مقدمتها الشقيقة جمهورية مصر العربية ، والتي لن تتوقف إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربي .

فإن مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد المُنتخب من الشعب الليبي والُممثل لإرادته الحرة ، يؤكد على ترحيبه بما جاء في كلمة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية وندعو إلى تظافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر الُمحتل الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقق الأمن والإستقرار في بلادنا والمنطقة .

وللقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا .

إن تصدينا للغزاة يضمن إستقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها ، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي من أطماع الغزاة المستعمرين ، وتكون الكلمة الُعليا للشعب الليبي وفقاً لإرادته الحرة ومصالحه العليا .

كما يؤكد مجلس النواب الليبي على أن ضمان التوزيع العادل لثروات شعبنا وعائدات النفط الليبي وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون مطلب شرعي لكافة أبناء الشعب الليبي.

حفـــــــــــظ الله ليبيا

والســلام عليكم ورحمــة الله.

مجلس النواب الليبي

صــدر في طبرق

الاثنين : 22 ذو القعدة 1441.هــ

الموافــــق لــ 13 يوليو 2020م