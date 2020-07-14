ألمانيا – خاض الألماني ليروي ساني البالغ 24 عاما امس أول حصة تدريبية مع فريقه الجديد بايرن ميونخ.

وانضم الدولي الألماني إلى البايرن مطلع يوليو الجاري، قادما من مانشستر سيتي بصفقة بلغت 50 مليون يورو، ليوقع على عقد لمدة 5 سنوات.

وحسب موقع “سبورت1″، فإن ساني ظهر بشكل مفاجئ في تدريبات الفريق البافاري، اليوم، رفقة المدافع الألماني نيكلاس سولي، الذي يتدرب تحت إشراف مدرب اللياقة البدنية، هولغر برويش.

وتأتي مشاركة ساني في التدريبات رغم عدم قدرته على الظهور مع بايرن ميونخ في الأدوار المتبقية بدوري أبطال أوروبا، التي ستستأنف في أغسطس المقبل.

وظهر ساني سعيدا ومتحمسا في التدريبات، كما نشر صورة له من المران عبر حسابه في “تويتر” وأرفقها بعبارة: “حصة تدريبية أولى جيدة”.

المصدر: وكالات