ليبيا – تحدثت صحيفة ايطالية عن مساع أمريكية لتحييد منطقة الهلال النفطي في ليبيا عن النزاع المسلح الدائر هناك.

صحيفة لاستامبا قالت بحسب ما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية إن الادارة الامريكية تسعى لنزع السلاح في منطقة الهلال النفطي من أجل استئناف عمليات الانتاج والتصدير بعد اغلاق قوات خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) للمنشآت النفطية في الـ18 من شهر يناير الماضي.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر من طرابلس الى أن حكومة الوفاق تدرس هذه الفرضية بينما هناك مخاوف من المشير حفتر بفقدان السيطرة على المنطقة.