عجز الميزانية الأمريكية يقفز في يونيو إلى 864 مليار دولار

عجز الميزانية الأمريكية يقفز في يونيو إلى 864 مليار دولار

الولايات المتحدة – يواصل عجز الميزانية الأمريكية الارتفاع، ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية فقد بلغ العجز في يونيو الماضي مستوى 864 مليار دولار، مسجلا بذلك مستوى قياسيا جديدا.

وعجز يونيو الماضي هو ضعف العجز الذي سجلته الميزانية الأمريكية في الشهر نفسه من العام الماضي.

ورفع العجز المسجل في يونيو إجمالي العجز في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية إلى 2.7 تريليون دولار.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية انخفاض عائدات الميزانية الأمريكية في يونيو الماضي بنسبة 28% إلى حوالي 241 مليار دولار، فيما صعد الإنفاق بنسبة 223% إلى نحو 1.1 تريليون دولار.

وترجع زيادة الإنفاق للإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية لمكافحة انتشار فيروس كورونا ، كما أن الشهر الماضي شهد أيضا انخفاضا في الإيرادات الضريبية.

ويتوقع محللون أن يصل العجز في الميزانية الأمريكية للسنة المالية الحالية التي تنتهي في نهاية سبتمبر المقبل إلى 3.8 تريليون دولار.

المصدر: “رويترز” + “نوفوستي”