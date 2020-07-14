ليبيا – تفقد وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب أمس الاثنين في جولة ميدانية سير العمل بالغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بإدارة الخدمات الصحية – بنغازي حيث التقى مع مدير إدارة الخدمات الصحية ناصر الكاديكي ورئيس وأعضاء الغرفة المركزية.

الحاضرون أطلعوا وزير الصحة خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة على آليات عمل الغرفة فيما يخص التعامل مع القادمين عبر المنافذ وكذلك الإجراءات الصحية المتعلقة بالرصد والتقصي داخل بلدية بنغازي

وتطرق وزير الصحة خلال الاجتماع للوضع الوبائي المحلي ونتائج اجتماعات اللجنة العليا والإجراءات الواجب اتخاذها حسب ما تم الاتفاق عليه.

كما أثنى وزير الصحة على الجهود التي قامت بها الغرفة المركزية وفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة والفرق الطبية التابعة لها خلال الفترة السابقة لمكافحة انتشار جائحة كورونا، مؤكداً على أن فرق الرصد والتقصي كانت هي صمام الأمان في التقليل من انتشار المرض والتحكم فيه والسيطرة عليه وهو جهد واضح للعيان وخاصة في مدينة بنغازي أكبر مدن المنطقة الشرقية.

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