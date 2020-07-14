ليبيا – أرجع رئيس حزب الائتلاف الجمهوري عز الدين عقيل إصرار تركيا على الزحف نحو سرت والجفرة إلى خشيتها من عودة الجيش الوطني إلى مشارف طرابلس في أي لحظة.

عقيل وفي تعليق لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس الاثنين أوضح أن تركيا تريد تأمين حكومة فائز السراج من خلال سيطرتها على سرت والجفرة، مشيرا إلى أن هذه خطوة سابقة للتمدد نحو الموانئ والحقول النفطية.

ورأى أن أنقرة تخطط لبعد إستراتيجي بفرض واقع عسكري على الأرض يبقي حكومة السراج في مأمن حتى لو تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب واتخذ موقفا أكثر ليونة أو تحالفا مع المؤسسة العسكرية الليبية.

رئيس حزب الائتلاف الجمهوري نوّه إلى تصريح أردوغان الذي أشار إلى أن صمود الاتفاق البحري وهو شأن قومي واستراتيجي لتركيا من صمود حكومة الوفاق نفسها.