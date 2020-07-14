ليبيا – قال المتحدث العسكري باسم مسلحي الوفاق محمد قنونو إنه حان الوقت للضرب على من وصفهم بـ” الأيدي الآثمة العابثة” بقوت الليبيين.

قنونو وفي تصريح نشره المكتب الإعلامي لـ”عملية بركان الغضب” التابعة للمجلس الرئاسي أضاف:” حان الوقت ليتدفق النفط مجدداً والضرب على الأيدي الآثمة العابثة بقوت الليبيين وانهاء تواجد المرتزقة الداعمين لمجرم الحرب الذي اباح لهم أرض ليبيا وسماءها “ ، حسب زعمه.

وأكد على موقف حكومة ومسلحي حكومة الوفاق الثابت في الاستمرار بما وصفه بـ”الدفاع المشروع عن أنفسهم” وضرب ما وصفها بـ” بؤر التهديد ” أينما وجدت وانهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد على حد زعمه.

وتابع :” نبشر كل الليبيين الشرفاء أننا ماضون الى مدننا المختطفة، ورفع الظلم عن أبنائها وعودة مهجريها، وسنبسط سلطان الدولة الليبية على كامل ترابها وبحرها وسمائها نحيي كافة الأبطال من قواتنا البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي”.

قنونو وجه رسالة إلى من وصفهم بـ”فلول مليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) ، قائلا: “الجواب ما ترون لا ما تسمعون ونعاهد شعبنا بأن جرائم المقابر الجماعية وزرع الألغام لن تمر دون عقاب”.