انجلترا – اكد يورغن كلوب مدرب ليفربول إن نجاح طعن مانشستر سيتي ضد عقوبة منعه من المسابقات الأوروبية لمدة عامين بسبب مزاعم خرق قواعد اللعب المالي النظيف “ليس جيدا لكرة القدم”.

وقال مدرب الفريق الذي توج بلقب بطل الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: “كي أكون صادقا، لا أعتقد أن يوم أمس كان يوما جيدا لكرة القدم”.

وأضاف: “قواعد اللعب المالي النظيف فكرة جيدة وتهدف لحماية الأندية والمسابقات لكي لا يحدث بذخ في الإنفاق وللتأكد من أن الأموال تأتي من مصادر صحيحة”.

وقد ألغت محكمة التحكيم الرياضية العقوبة على سيتي بعد قبول الطعن الاثنين ما يعني السماح للفريق بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأقرت المحكمة بأن سيتي لم يخرق قواعد اللعب المالي النظيف بتضخيم أرباح الرعاية في حساباته.

وتابع كلوب: “لا يعنيني أن أحكم على ذلك ولن أفعل لكن أعتقد أننا يجب أن نتمسك بالقواعد وأتمنى أن تستمر لأنها تضع حدودا لا يمكن اجتيازها وهذا جيد لمصلحة كرة القدم”.

وأكمل: “إذا بدأت في ذلك لن يهتم أحد مجددا وأثرى الأشخاص أو الدول سيمكنهم القيام بأي شيء.. وستكون المنافسة صعبة حقا وأعتقد أن هذا سيقود تلقائيا إلى بطولة دوري للصفوة تضم عشرة فرق على سبيل المثال وتعتمد على من يملك الأندية وليس على أسماء الأندية لذا من المنطقي المحافظة على هذه القواعد”.

لكن المدرب الألماني يعتقد أن تأهل سيتي لدوري الأبطال في الموسم المقبل سيفيد ليفربول على الأقل عندما يسعى للاحتفاظ بلقب الدوري الانجليزي الممتاز.

ويلتقي ليفربول مع أرسنال الأربعاء ويدرك أن الهزيمة ستقضي على أمله في معادلة الرقم القياسي لمانشستر سيتي قبل عامين بجمع 100 نقطة في الدوري.

ويملك ليفربول 93 نقطة مع تبقي ثلاث مباريات بينما يملك سيتي 72 نقطة.

المصدر: “رويترز”