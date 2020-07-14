روسيا – ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي، مايك بومبيو، في اتصال هاتفي، عقد قمة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وقضايا ضمان الاستقرار الاستراتيجي في العالم.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته امس، بأن لافروف وبومبيو بحثا بشكل مفصل، خلال اتصال هاتفي أجري بمبادرة من الجانب الأمريكي، “سير الإعداد لاجتماع المقترح من قبل الطرف الروسي لزعماء الدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وأضافت الخارجية الروسية في البيان: “تبادل لافروف وبومبيو بشكل مفصل الآراء حول ضمان الاستقرار الاستراتيجي في سياق الاجتماعات لفرق العمل الروسية الأمريكية حول المواضيع السياسية العسكرية”.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد اقترح يوم 23 يناير 2020، عقد قمة خماسية مع زعماء كل من الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا خلال العام 2020 لمناقشة سبل “حماية السلام وحفظ الحضارة”.

وبالتزامن مع الاستعدادات لهذه القمة، تجري روسيا والولايات المتحدة محادثات حول موضوع السيطرة على الأسلحة خاصة منع انتشار السلاح النووي.

وفي يوليو الماضي عقدت روسيا والولايات المتحدة في فيينا محادثات حول قضية معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، ومن المتوقع أن تستضيف هذه المدينة اجتماعا ثانيا في أواخر يوليو – أوائل أغسطس.

المصدر: RT