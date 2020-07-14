لبنان – كشف مدير الأمن الداخلي اللبناني، عباس إبراهيم، إن لبنان يرغب في التفاوض مع الكويت بشأن استيراد الوقود منها لمساعدة بيروت في التعامل مع أزمتها الاقتصادية والمالية.

وقال إبراهيم لصحيفة “الراي” الكويتية في تصريحات نشرت اليوم، إنه ناقش الأمر مع المسؤولين الكويتيين خلال زيارة قام بها للكويت خلال اليومين الماضيين، إلى جانب “أفكار مشتركة” أخرى يمكن أن تساعد في تخفيف أزمة لبنان.

وبين إبراهيم للصحيفة: “نريد أن نشتري من الكويت كل ما نحتاجه في هذا الصعيد 100 في المئة من دولة لدولة، بعيدا عن الوسطاء والشركات التي تريد الربح”.

وأضاف: “أخذنا وعودا بنقل الطلبات لصاحب السمو أمير البلاد (الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح) لأنه هو الفيصل الذي سيأخذ القرار النهائي بهذا الجانب. والموضوع تجاري بحت، وآمل ألا تكون هناك عوائق تقف أمام إتمام هذا المشروع”.

وفيما يتعلق بالاستثمار في لبنان، قال المسؤول اللبناني إن “الكويت مدعوة للاستثمار في لبنان، وهناك جوانب أخرى قد لا يكون من المفيد التحدث عنها، ولكن سنتكلم عنها لاحقا”.

ويعاني لبنان من أزمة مالية خانقة وشح شديد في سيولة العملة الصعبة. وفقدت الليرة اللبنانية نحو 80 في المئة من قيمتها منذ أكتوبر الماضي.

المصدر: “رويترز”